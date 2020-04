Bree - Ook de leden van de Lions Club Brueghel laten zich niet onbetuigd in de strijd tegen het coronavirus.

“We bestelden een partij van 1.200 flesjes handgel”, vertelt lid en apotheker Roger Vandijck. “Die gingen we -onder veilige omstandigheden uiteraard- uitdelen in de rust- en verzorgingstehuizen in onze regio: onder meer bij Sint-Oda in Pelt gingen we langs met een grote lading gel. We zijn blij om op deze manier ons steentje bij te kunnen dragen aan de strijd tegen dit gemene virus.”