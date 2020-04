Kailly en oma Rosette houden er de moed in

Bree - In de Gruitroderstraat hebben Kailly Van den Branden en haar oma Rosette enkele grote spandoeken voor hun deur gehangen om de hulpverleners een hart onder de riem te steken.

“Voor ons vanzelfsprekend: zo houden we de moed erin”, vertellen Rosette en Kailly. Maar dat is nog niet alles: de twee steken ook in de keuken een handje uit de mouwen. ‘Op tijd en stond bakken we een cake en die bezorgen we dan aan mensen uit de buurt hier”, klinkt het. “We hebben nu toch de tijd en op die manier maken we ons ook nog een beetje nuttig!”