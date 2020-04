“Maximumcapaciteit nog niet bereikt”

Bree - De organisatie in de voorpost voor de testopnames ten gevolge van corona op ’t Stift in Bree staat helemaal op punt. “Met veel dank aan talloze helpende handen hebben we de situatie nog steeds volledig onder controle”, aldus dr. Kristof Jeunen van de plaatselijke huisartsenkringen.

Het vroegere Medisch Centrum Huisartsen op ‘t Stift 2 werd een tiental dagen geleden in sneltempo omgebouwd tot een voorpost voor de testopnames luchtwegproblemen ten gevolge van corona. Dat gebeurde in samenwerking met de huisartsenkringen Bree, Kinrooi, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode, de betrokken stadsbesturen en Practimed. Er meldden zich ook een 40-tal vrijwilligers om het administratieve onthaal van de voorpost te verzekeren. “Hierdoor hebben we de situatie momenteel perfect onder controle”, aldus dr. Jeunen van Bree. “De afgelopen tijd kregen we dagelijks tussen de 15 en 20 patiënten over de vloer; we hebben de capaciteit om tot 100 testen per dag te doen. De voorbije dagen steeg het aantal patiënten wel dagelijks, maar we hebben dus zeker nog marge. De mensen die zich aandienen, zijn meestal wel goed ziek. Per shift moeten we 1 of 2 mensen naar het ziekenhuis doorverwijzen. Maar goed, het systeem werkt perfect: op deze manier ontlasten we de spoeddiensten enorm. Nogmaals hartelijk dank aan alle medewerkers, zeker ook aan de vrijwilligers.” Amy Rijcken uit Bree is één van die vrijwilligers. “Alles loopt vlotjes”, vertelt Amy. “We hebben een strak schema gemaakt met twee shiften per dag. Alle nodige materiaal is voorhanden en de dokters zorgen ervoor dat alles heel professioneel verloopt.” Je kan het centrum enkel bezoeken na doorverwijzing van de huisarts. Info: 089/84.85.86.