Serviceflats Gerkenberg ook in lockdown

Bree - Een bewoner van een serviceflat van het woonzorgcentrum Gerkenberg testte zaterdagochtend positief op het coronavirus. De patiënt is ondertussen al aan de beterhand, maar uit voorzorg gaan de serviceflats nu ook in lockdown.

Burgemeester Liesbeth Van de Auwera (CD&V) stelt de gemoederen alvast gerust. “Er is zeker geen sprake van een corona-uitbraak op de Gerkenberg”, klinkt het. “Vorige week voelde een bewoner (het gaat om een koppel dat in een serviceflat verblijft) zich niet zo lekker en werd getest op het virus. Gisterenochtend kwam dan het verdict: positief. Het koppel werd al vanaf de eerste ziekteverschijnselen in afzondering gehouden: ook om te eten werd geen gebruik meer gemaakt van de gemeenschappelijke afdelingen. Vandaag is de patiënt trouwens reeds flink aan de beterhand. Er is geen sprake van hospitalisatie. Met de directie van het zorgcentrum is ondertussen wel al afgesproken dat, in navolging van de seniorie, ook de hele afdeling serviceflats vanaf morgen in lockdown gaat. Familie mocht sowieso al niet meer op bezoek komen, maar ook de visites van allerhande verzorgenden gaan we nu van dichtbij monitoren. Voor de verdere werking van het woonzorgcentrum Gerkenberg heeft dit voorval dus geen gevolgen.”