Snelheidsbeperking en omleiding bij Greenyard

Bree - Door een enorm gegroeide vraag is het op en rond de site van Greenyard Prepared ter hoogte van het industrieterrein Kanaal Noord langs de ’t Hasseltkiezel momenteel een drukte van jewelste.

Ondertussen werd reeds ingegrepen: er werd een omleiding voorzien die de vrachtwagens naar het parkeerterrein van de Expordroom op het industrieterrein Noord loodst. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “De signalisatie werd reeds voorzien en we hebben van hogerhand -het gaat om een gewestweg- reeds de toestemming gekregen om tijdelijk een snelheidsbeperking tot 70 km per uur in te voeren. Er wordt nog bijkomende signalisatie geplaatst, het bedrijf zelf zorgt voor bijkomende parkeercapaciteit op hun eigen terrein en we gaan de politie vragen om extra controles op de snelheidsbeperking te organiseren.”