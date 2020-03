Bree - In Bree werd een brief met de genomen maatregelen in verband met de aanpak van het coronavirus huis aan huis bezorgd door het stadspersoneel.

Ook sportfunctionaris Mireille Vanoosterhout stak een handje toe: ze schakelde bovendien Daan (13), Tijs (12) en Joke (10) in. “Ook onze hond Ben heeft zijn best gedaan om te helpen”, aldus de kids. “Zo werd het al bij al een heel sportieve en leuke middagactiviteit. We zijn trouwens blij dat we zo kunnen helpen.”