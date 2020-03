Bree - In de Breese deelgemeente Beek lokt Casper met zijn trompet elke avond om 20 uur de hele buurt naar buiten.

“Zo eren we de hulpverleners en maken we, vanop veilige afstand, een praatje”, vertellen Casper en Toos. “De meeste buurtbewoners komen dan even buiten.” Daarnet was het echter om 18 uur al verzamelen geblazen. “Op vraag van de buren deden we mee aan de oproep van de radio om het Limburgs volkslied te laten weergalmen: daar konden we uiteraard geen nee op zeggen.”