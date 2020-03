Digitale markt

Bree - Voorlopig is er in Bree geen markt op vrijdagvoormiddag. Deze regel blijft van kracht zolang de federale maatregelen in verband met corona gelden.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “Enkele van onze marktkramers organiseerden zich op een digitale manier en zorgen ervoor dat je hun producten in tussentijd niet hoeft te missen. Via hun webshop of contactgegevens kan je een bestelling plaatsen. Dit is trouwens niet beperkt tot de vrijdagvoormiddag, maar de ganse week door van toepassing. Veel online marktplezier!” Meer info over de deelnemende marktkramers op de website bree.be of via 089/84.85.31.