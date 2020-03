Bree baadt in stilte

Bree - In Bree is momenteel alles stil. Zelfs op de parkeerterreinen van de grootwarenhuizen is het rustig.

Op het anders zo drukke terrasjesplein het Vrijthof is het openbare leven stilgevallen. De terrassen worden opgeruimd en schoongemaakt.Zelf op de parkeerterreinen van de grootwarenhuizen is het momenteel erg rustig. "Iedereen geniet van het mooie weer of werkt in de tuin", klinkt het bij de Colruyt. "Deze voormiddag was het vrij druk, maar momenteel is alles rustig. Alle producten zijn en blijven trouwens in voorraad: er is geen enkele reden om te hamsteren."