Centrum ligt er verlaten bij

Bree - Het Breese stadscentrum lag er vandaag verlaten bij. Geen terrasje op het Vrijthof.

Deze middag bleef het stil op het Vrijthof, het terrasjesplein van Bree. NIet alleen de horeca, maar ook de meeste winkels in het centrum bleven dicht.Burgemeester Van der Auwera: “De mensen volgen onze richtlijnen goed op. We hebben ook de Facebookgroep ‘Bree Zorgt’ opgericht om mensen die in nood zitten in contact te brengen met mensen die kunnen en willen helpen met klusjes, boodschappen en dergelijke. Die groep telt op twee dagen tijd reeds 360 leden. In de brief die we vandaag aan huis verspreidden, staat ook een oproep: mensen die hulp nodig hebben, of willen helpen, kunnen zich melden via het nummer 089/84.85.86 van de stad.