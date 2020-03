Dak kantine weggeblazen

Bree - Zaterdagmiddag rond 14 uur passeerde een windhoos op de Vostert in Bree. Belangrijkste slachtoffer was het dak van de voormalige voetbalkantine van voetbalclub Blauw-Wit.

Momenteel wordt het gebouw gebruikt door Hondenvereniging Eureka en de katapultclub Rosse Lei Tongerlo. Op het moment van de storm was niemand in of rond het gebouw aanwezig. De brandweer van Bree kwam met twee ladderwagens ter plaatse om het dak regen- en windvrij te maken. “Gelukkig vlogen de dakpanelen richting het voormalige voetbalveld en niet in de tegenovergestelde richting”, aldus de brandweerlui. “Stel je voor dat voorbijgangers door de wegvliegende panelen geraakt zouden worden. Op deze manier blijft het bij materiële schade.”