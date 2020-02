Bree - Na een bijzonder succesvolle editie anno 2019konden de organisatoren van Back on Stage het recordbedrag van 15.000 euro wegschenken aan een aantal goede doelen uit de regio.

Voorzitter Jean Voortmans: “Zo bedachten we onder meer ‘de organisatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen Ze zijn zo’ met een bedrag van 2.500 euro en schonken we 3.250 euro aan het inloophuis voor kankerpatiënten ‘Vergeet-me-nietje’ op de Houborn. Ook dit jaar hopen we weer even goed te doen.” Alle info op www.backonstage.be.