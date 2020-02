Bree Beleven laat shoppen met cadeaubonnen

Bree - Op de eerste nieuwjaarsreceptie van de nieuwe middenstandersvereniging Bree Beleven, stelde voorzitter Peter Housen het jaarprogramma voor.

“In mei organiseren we een ‘gratis shoppen weekend’ met cadeaubonnen ter waarde van 2.500 euro”, aldus de voorzitter. “Eind juni volgt dan Bree Zomert, begin november een activiteit rond Halloween en vanaf 1 december gaat Bree Wintert van start: in de zomer verdelen we telkens voor 2.500 euro aan cadeaubonnen. Voor Bree Wintert voorzien we 7.500 euro.”