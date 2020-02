Bree - Traditioneel organiseerden de ‘Vrienden van de kapel van Solt’ ook dit jaar weer op Sint-Antonius een openbare verkoop om het onderhoud van de kapel te bekostigen.

Secretaris Paul Bauduin: “We waren bang dat de wegenwerken aan de Maaseikerbaan de mensen thuis zouden houden, maar dat was gelukkig niet het geval. Eric Bonhomme bracht het hoogste bod uit voor de varkenskop: hij telde er 300 euro voor neer. Met het geld van de verkoop kunnen we de kapel weer een jaar in ere houden.”