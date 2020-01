Aangelijnde honden welkom op de vrijdagmarkt

Altijd sfeer op de vrijdagmarkt in Bree. Foto: pabr

Bree - Het stadsbestuur van Bree is ingestapt in het systeem van de GAS-boetes: de gemeentelijke administratieve sancties.

“In het GAS-reglement werd voorzien dat mensen met hun honden -vermits ze aangelijnd zijn- op de vrijdagmarkt in het centrum mogen rondlopen”, aldus burgemeester Liesbeth Van de Auwera. “Tot eind vorig jaar was dit verboden, tot onbegrip en vaak ook ergernis van veel hondenliefhebbers. De vrijdagmarkt is trouwens al jaar en dag een absolute trekpleister die week na week duizenden kopers en kijkers blijft lokken.”