Kerkhof Witte Torenstraat krijgt make-over

Bree - Het kerkhof langs de Witte Torenstraat gaat de komende tijd een grondige metamorfose ondergaan. Van vier van de tien graven is de grafconcessie inmiddels verlopen.

“Vaak gaat het om langdurig verwaarloosde graven”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera. “Door ontgraving of een herbegraving op De Kluis willen we het kerkhof een hedendaagse uitstraling geven.” Vanaf 1 maart wordt elk graf waarvan de grafconcessie verlopen is, voorzien van een plaatje. Als men de concessie niet meer wil verlengen, kunnen de graven ontruimd worden. Men heeft nog ruim een jaar de tijd om de concessie te verlengen. Voor de nabestaanden van andere overledenen -waarvan de garfconcessie nog loopt- bieden we de mogelijkheid om te kiezen voor een ontgraving en herbegraving op een ander kerkhof, bijvoorbeeld op de Kluis op de Vostert.” Alle info op bree.be onder de rubriek ‘burger’.