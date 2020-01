Bree - De vrijwillige medewerkers van de schaatsbaan op het Vrijthof zorgden ook dit jaar weer voor een vlekkeloos verloop.

Willy, Lei en Rik blikken tevreden terug en vooruit: “Het was ook een stuk drukker op de piste dan vorig jaar: op meerdere momenten was de maximumcapaciteit bereikt. Van de week kregen we het goede nieuws dat er ook de volgende jaren op het Vrijthof geschaatst kan worden. We kijken er al naar uit.”