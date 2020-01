Ook de komende jaren schaatspret op het Vrijthof

Bree - Afgelopen week werd de overdekte ijspiste op het Vrijthof na een maand schaatsplezier alweer afgebroken. Normaal gezien zouden liefhebbers van ijspret het nu een paar jaar zonder schaatsbaan op het Vrijthof moeten doen, maar daar heeft het succes van de winterpret een stokje voor gestoken.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “We hebben de timing van de werken nu echter zo aangepast, dat het ook de komende jaren mogelijk blijft om de piste jaarlijks op te bouwen, en dat op de meest ideale plek: het Vrijthof. Voor de editie 2020 is er door de nieuwe aanpak geen probleem. Enkele maanden later beginnen we al prioritair met de heraanleg van het Vrijthof, zodat de new-look plein reeds klaar gaat zijn voor het terrasjesseizoen van 2021. Ook de komende jaren zal je dus in de eindejaarperiode voor winterpret op het Vrijthof terecht kunnen.”