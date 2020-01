Bree - In de Barrier in Gerdingen organiseerde 'De Breese Kanarie' haar jaarlijkse internationale vogelshow.

"We presenteerden hier meer dan 700 diverse vogelsoorten", vertellen voorzitter Erik Vanderheyden en bestuurslid Jaak Geebelen. "Dit evenement is telkens weer een hele organisatie, maar met de steun van onze leden slaagden we er ook dit jaar weer in om de klus zonder problemen te klaren.” Meer informatie over De Breese Kanarie krijg je van voorzitter Erik Vanderheyden op het nummer 0496/91.15.14.