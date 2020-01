Bree - De leerlingen en leerkrachten van Don Bosco Gerdingen hebben de Groene Vlag van Eco-Schools gekregen.

“Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen”, vertellen leerkrachten Erik Weltens en Francis Wetzels. “We mogen ons nu ambassadeur noemen op het vlak van duurzaamheid. We werken aan het verhogen van de biodiversiteit, het creëren van een beter klimaat en we gaan voor duurzame voeding.”