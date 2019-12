Toverboom bezorgt ook kansarme kinderen een mooi eindejaarcadeau

Bree - Op de overdekte ijspiste op het Vrijthof werd een toverboom geplant. “Aan de takken groeien geen bladeren, maar hangen mooie cadeautjes voor kansarme kinderen”, aldus schepen van Welzijn Katja Verheyen.

In Bree verschijnt zo’n toverboom voor het eerst. De boom ‘tovert’ cadeautjes voor kinderen waarvan de ouders niet veel geld hebben voor extraatjes. “Kinderen tussen twee en twaalf jaar kunnen via de verschillende organisaties die met kansengroepen werken, aangemeld worden”, vertelt Verheyen. “Ze mogen dan een ‘abracadabra wensenformulier’ in de boom hangen. Inwoners, bedrijven of organisaties kunnen een wenscadeautje onder de boom toveren door een schenking van 25 euro te doen. De bedoeling is dat december zo voor elk kindje een magische tijd kan zijn en dat we Breese weldoeners de kans geven in alle anonimiteit iets magisch voor iemand anders te doen. Een 80-tal Breese kindjes komen in aanmerking om een cadeautje ter waarde van 25 euro via deze weg aan te vragen.” Alle info via huisvanhetkind@bree.be of op het nummer 0468 24 34 74.