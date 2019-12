Winterpret bij ‘Bree on ice’ op het Vrijthof

Bree - Vanaf nu kan je een maand lang schaatsen op de overdekte ijsbaan op het Vrijthof. Behalve vrij schaatsen en schaatslessen, staan er tussendoor nog tal van activiteiten op het programma.

"De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat zo'n schaatsbaan ons centrum een meerwaarde geeft en voor sfeer en extra bezoekers zorgt,” aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera: "Nu veel gemeenten geen schaatsbaan meer installeren, wordt een bezoekje aan ons centrum in de feestperiode trouwens een stukje aantrekkelijker.” Enkele evenementen: op woensdag 18 december van 14 tot 17 uur is er gratis kinderanimatie tijdens ‘Surprise on ice’ en later volgen nog Neon Glow (vrijdag 20 december) en op zondag 22 december vanaf 13 uur een evenement voor het goede doel met onder meer een fakkeltocht en een kerstmarkt. Info: bree.be.