Trouwfeest in korte broek

Bree - Jeroen Henkens (29) uit Waterloos, kraanmachinist-grondwerker en verhuurder toilet- en koelwagens in bijberoep en Nikki van Randen (22) uit Sint-Huibrechts-Lille, huishoudhulp, stapten zopas in het huwelijksbootje.

“Vier jaar geleden maakten we kennis op het Bocholter carnaval”, vertellen Nikki en Jeroen. “In april verwachten we een baby: een meisje.” Omdat Jeroen zomer en winter in korte broek rondloopt, trouwde hij ook in korte broek. Schepen Rudi Cober -ook van Tongerlo- voltrok het huwelijk in dezelfde kledingstijl.