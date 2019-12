Bree - De Vlaamse Diabetes Liga, afdeling Bree, organiseerde een wandeling in Tongerlo om mensen te sensibiliseren voor de gevaren van diabetes.

Voorzitter Albert Schrooten en ondervoorzitter Frans Jutten: “Vandaag lijdt 8% van de volwassen bevolking in België aan diabetes en de verwachting is dat dit cijfer tegen 2030 ongeveer 10 % zal bereiken. Sensibiliseren is dus noodzakelijk.” Via diabetes.be/mythemeter kan je je kennis over diabetes testen.