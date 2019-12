Bree - De kindvriendelijke expo ‘Wolven in Limburg’ is te gast in het Mariahof van Natuurpunt Bree.

“Dit is een samenwerkingsproject met onder meer Natuur en Bos, Bosland en Kempenbroek”, aldus Patrick Hermans van Natuurpunt Bree. “Je krijgt hier heel wat antwoorden op de vragen rond wolven waar mensen mee zitten. De tentoonstelling is erg geschikt voor kinderen.” Nog te bezoeken tot eind dit jaar in het Mariahof. Info openingsuren: natuurenbos.be/wolf.