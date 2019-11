Gestolen fiets van At-Tent vervangen

Bree - De bekendste fiets van Bree, die van het gezelschap At-Tent, op de hoek van de Regenboogstraat en de Millenstraat, werd onlangs gestolen. “We wisten in eerste instantie van niks, maar toen we hierop reacties kregen, hebben we de fiets onmiddellijk vervangen”, aldus Nico Leinders van At-Tent.

“Dit is echt vandalisme dat ernstige gevolgen kan hebben.” Het ludieke gezelschap At-Tent hield heel Bree vorig jaar in de zomer een maand lang in de ban met het mysterie van de verzonken fiets in de zachte berm van de Gerdingerstraat. “We kregen toen heel veel positieve reacties”, vertellen Brecht Creemers en Nico Leinders. “Vandaar dat we iets later een tweede actie ondernomen om een gevaarlijke verkeerssituatie aan te kaarten: op de hoek van de Regenboogstraat en Millenstraat plaatsen we een opvallende fiets om automobilisten erop te wijzen dat het een fietspad in twee richtingen is.” Die fiets werd onlangs gestolen… en alweer vervangen door At-Tent.