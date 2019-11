Bree - Een massa kinderen, ouders en grootouders stond Sinterklaas bij zijn aankomst op te wachten in de Breese kanaalkom.

Toen zijn boot aanmeerde, stond er dan ook geen maat op de enthousiaste ontvangst. “Allemaal brave kinderen hier in Bree; wat kan ik me nog meer wensen?” aldus Sinterklaas. “Samen met mijn Zwarte Pieten gaan we dit jaar dan ook erg ons best doen om alle kinderen een mooi geschenk te bezorgen.”