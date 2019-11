Dixie Rose brengt eerste EP uit

Bree - De Limburgse band Dixie Rose werd eind 2017 opgericht door songwriters Dag Luyten en Anniek Raedschelders. “We schrijven muziek die geïnspireerd is op het leven en de liefde, persoonlijke zoektochten en de vreugde en tegenslagen die dit met zich meebrengt”, vertellen Anniek en Dag.

“Deze pure liedjes werden verder voorzien van prachtige arrangementen en meerstemmige zangpartijen door de bandleden die zich bij hen gevoegd hebben: Nico Camps, Toon Meuris, Kevin Bloemen en Michaël Boonen. Onze eerste EP ‘Life in a small town’ is net ingeblikt en we zijn trots op het resultaat! Om het kostenplaatje haalbaar te maken deden we een crowdfundingsactie: door de verkoop van promo-shirts, de EP en zelfs bierpakketten (gesponsord door Brouwerij Cornelissen) konden we een mooi bedrag verzamelen. We zijn dan ook héél dankbaar voor de steun die we kregen!” Maak kennis met Dixie Rose via dixieroseband.hearnow.com.