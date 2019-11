Wandelen voor Wereld Diabetes Dag

Bree - Ter gelegenheid van de Wereld Diabetes Dag organiseert de Vlaamse Diabetes Liga, afdeling Bree morgen, zondag 17 november, een wandeling om mensen te sensibiliseren voor de gevaren van diabetes

Voorzitter Albert Schrooten (tweede van links op de foto): “Al 30 jaar lang organiseren we regelmatig ontspannende en educatieve activiteiten voor onze 320 leden. Onze ondervoorzitter, Frans Jutten (uiterst rechts), is trouwens een van de oprichters van onze vereniging. Met deze wandeling willen we vooral sensibiliseren. De diagnose diabetes neemt toe: vandaag lijdt 8% van de volwassen bevolking in België aan diabetes en de verwachting is dat dit cijfer tegen 2030 ongeveer 10 % zal bereiken.” De wandeling gaat door op zondag 17 november, tussen 10 en 15 uur vertrek aan het parochiecentrum in Tongerlo. Afstanden tussen 4 en 9 km. Info: 089/47.18.13.