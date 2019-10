Werken Maaseikerbaan volop bezig

Bree - Nadat de Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) de wegenwerken aan de Maaseikerbaan tussen Opitter en Neeroeteren stil heeft laten leggen, zijn de werken nu weer volop in uitvoering. Uit onderzoek van OVAM is nu gebleken dat de opgebroken toplaag van de oude weg zonder problemen mag afgevoerd worden.

Omdat mensen uit de buurt van Ziepstraat zich erg ongerust maakten over de aanwezigheid van de metaalslakken met teer in de ondergrond, en over de mogelijke aanwezigheid van nog andere vervuilende stoffen, besloot burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) om de werken stil te laten leggen. Ook een tijdelijke opslag ter hoogte van de Ziepstraat werd onmiddellijk afgevoerd. “Omdat het over de volksgezondheid ging, wilden we geen risico nemen”, aldus de Breese burgmeester. “De buurtbewoners waren immers oprecht ongerust en we nemen zulke opmerkingen altijd ernstig. Vandaar dat we OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) stalen lieten nemen met de dringende vraag om ze zo snel mogelijk te onderzoeken zodat we met zekerheid wisten waar we aan toe waren.” Even later rapporteerde OVAM aan de Breese burgemeester. “Het opgebroken materiaal mag gewoon -en zonder ook maar enig gevaar voor de buurtbewoners- door de aannemer afgevoerd worden naar de stockageplaats in Lummen. Van daaruit wordt het materiaal dan verscheept naar Eindhoven waar het verwerkt zal worden. De werken kunnen dus hervat worden en er wordt in de omgeving van de Maaseikerbaan of ter hoogte van de werfplaats langs de Ziepstraat geen materiaal opgeslagen.”

Zaak afgehandeld

Een 18-tal buurtbewoners van de Maaseikerbaan kwam samen in café Ragnarok op de hoek van de Maaseikerbaan en de Ziepstraat: toen werd er juridisch advies ingewonnen van meester Chris Schijns van advocatenkantoor Adlex. Dit toont aan hoe ongerust men wel was. Woordvoerder Bart Vandewalle van het buurtcomité uit de Ziepstraat is dan ook erg tevreden met dit nieuws. “Het is nooit onze bedoeling geweest om de werken op te houden: we wilden enkel voorkomen dat er in onze directe leefomgeving een stockage zou komen van mogelijk schadelijke stoffen”, aldus Vandewalle. “De eerste berichten die we kregen over metaalslakken en teer waren immers tamelijk verontrustend. We zijn dus heel blij met het feit dat er geen opslag komt en de afgebroken toplaag onmiddellijk afgevoerd wordt. Voor ons is de zaak hiermee dan ook afgehandeld.”