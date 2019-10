‘t Kietelt organiseert verjaardagsfeestje

Bree - Normaal organiseert ’t Kietelt verjaardagsfeestjes voor kansarme kinderen, maar voor één keer staan ze zelf in het centrum van de belangstelling.

’t Kietelt bestaat immers vijf jaar. “Maar liefst een op de negen kinderen in ons eigen België groeit op in een kansarm gezin en kan daardoor zijn of haar verjaardag niet vieren”, vertelt bezieler Mark Breemans. “Daar willen we met onze vereniging ’t Kietelt dan ook wat aan doen: we stellen verjaardagdozen samen die we aan kansarme kinderen op hun verjaardag schenken. In zo’n doos zit alles wat je nodig hebt om op een plezante manier je verjaardag te vieren. Gulle sponsors zijn trouwens altijd welkom.” Alle info op www.kietelt.be.