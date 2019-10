Folklore op de geitenmarkt

Bree - Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de ‘Geitenboeren van de Nieuwstad’ morgen, op kermismaandag hun geitenmarkt.

“De geitenmarkt is een ludieke vertoning met veel kolder en plezier, maar met respect voor het dierenwelzijn”, vertelt geitenboer Leike Peeters. “68 jaar geleden begon dit als een echte geitenmarkt waar dieren verkocht weren, maar vandaag de dag is het een onverwoestbare traditie, echte Breese folklore. Het enige verschil met 68 jaar gelden is, dat de geiten toen mee op café trokken in de namiddag. Dat mag nu niet meer!” De Breese geitenboeren beginnen op kermismaandag 7 oktober vanaf 7.30 uur in de tent op de Nieuwstad met spek en eieren. Om 9.30 vertrekken ze in stoet door de binnenstad en om 10.30 begint de geitenkeuring op de Nieuwstad