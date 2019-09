Bree - De leden van blaaskapel Os Genüge trokken naar de Welzijnscampus op de Gerkenberg.

“Elk jaar geven we daar een concert in het grote cafetaria”, vertelt Corrie Smeets van de blaaskapel. “Dat is telkens weer genieten geblazen: voor de vele muziekvrienden onder de senioren, maar ook voor onze muzikanten. De sfeer zit er altijd meteen in en ook de vrijwillige medewerkers doen hun duit in het zakje.”