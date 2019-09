“Unieke loopervaring door beschermd natuurgebied”

Bree - De negende editie van de ‘Groene 10 mijl’ maakt haar naam helemaal waar: door werken in het natuurgebied Mariahof werd de route van de vorige edities aangepast. Je loopt nu door een uniek stukje natuurgebied dat nog nooit toegankelijk was.

Parcoursverantwoordelijke Jean Pareyn (links op de foto) wordt er zowaar lyrisch van: “Een loopwedstrijd doorheen een geklasseerd natuurgebied over een traject dat normaal gezien niet toegankelijk is voor bezoekers: dat is gewoonweg een droom voor recreatieve lopers en natuurliefhebbers. Momenteel worden er natuurbeheerwerken uitgevoerd in het geklasseerd stilte- en natuurgebied Mariahof en De Luysen. Dankzij een uniek samenwerkingsproject tussen Natuurpunt en de vzw De Groene 10 Mijl van Bree, hebben we de route kunnen aanpassen: de deelnemers passeren nu langs een route van twee kilometer doorheen een stukje natuur waar nog nooit iemand heeft mogen wandelen of lopen.”

Alle info op www.groene10mijlvanbree.be.