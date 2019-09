T-Live goes Americano

Bree - Het gezelschap T-Live, een enthousiaste groep muziekliefhebbers uit Tongerlo en omgeving, organiseert elk jaar een gratis festival.

“We wisselen telkens een ‘groot’ met een ‘klein’ evenement af”, vertellen Jaak Bakkers, Bert Gabriëls en Wim De Gendt. “Deze ‘kleine’ editie staat helemaal in het teken van Amerika: we serveren Amerikaans bier, eten en muziek. Tussendoor kan je je wagen aan een ritje op onze rodeostier, een tijdje spijkerbroekhangen of een wedstrijdje hoefijzer gooien. Met deze editie willen we onze reputatie van het meest gezellige en verrassende festival hoog houden.”