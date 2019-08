Bree - Na tien jaar zeepkistenraces in het centrum van Tongerlo, is de organisatie op zondag 1 september 2019 aan iets anders toe: het wereldkampioenschap ‘Appel in de hooiberg’.

Jo Knoops: “Het wordt een mooie familiehappening met veel aandacht voor kinderanimatie: zo worden er onder meer springkastelen en een kinderdorp voorzien. Voor de volwassenen is er randanimatie met live muziek en eet- en drankstandjes.” De toegang is gratis: alle info via dorpsfeesttongerlo.be.