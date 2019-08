Bree - Vandaag is het 20-jarig jubileum van de Vostertfeesten alweer aan haar laatste dag toe.

Xavier Weijtens: "Voor Vostertrock kozen we een mix van artiesten die al te gast waren en waar men heel goede herinneringen aan overhoudt. Zo spelen vandaag onder meer Middle of the Road, The Troggs, The Rubettes, The Animals, Sweet, Chris Tompsom en The Trems". De tiroleravond die morgen, maandagavond, voorzien was, gaat jammer genoeg niet door. Info en tickets: vostertfeesten.be.