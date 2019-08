Buitenschilders zien 'la vie en rose'

Bree - De 'buitenschilders' van de schildersgroep van Rina en Marie-France Geuens genieten met volle teugen van de zomer.

Rina en Marie-France: "Op woensdagavond vanaf 18.30 uur komen we samen om al schilderend te genieten van ‘la vie en rose’. Deze week organiseerden we een Franse avond met aangepaste drankjes en hapjes: zo passeert elke keer aan ander land. Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen in de Sportlaan 8: wie weet krijg je wel zin om ook eens een penseel ter hand te nemen?”