Opitters bier baas op ‘Olympische Spelen van de bierwereld

Bree - Limburg staat al jaren te boek als een fietsparadijs, maar ook lekkerbekken zitten al snel in de zevende hemel als ze in onze provincie op bezoek zijn.

Op de jaarlijkse World Beer Awards viel het Limburg bier alvast flink in de smaak. Jef Cornelissen junior van familiebrouwerij Cornelissen bracht zeven medailles mee naar huis.“De ‘World Beer Awards’ zijn zowat de Olympische Spelen van het bierspectrum”, aldus zaakvoerder Jef Cornelissen Junior, de vertegenwoordiger van de zesde generatie uit het Opitters brouwerijgeslacht. “Dit jaar namen we met acht bieren deel: zeven daarvan behaalden een medaille. Met de IPA King Mule, Cornelissen Luxury Lager, Limburgse Witte en Herkenrode Cister stonden we op het hoogste schavotje, onze Pax Pils en Herkenrode Noctis werden met zilver bekroond en Kriekenbier Lager met brons. Op de World Beer Awards wordt per categorie een ‘Country Winner’ genomineerd: die kan dan in een volgende ronde deelnemen aan de wedstrijd van het beste bier ter wereld. Met onze Indian Pale Ale (IPA) King Mule werden we Country Winner in de categorie ‘bittere bieren’: deze ‘koppige ezel’ kan dus nog het beste bier ter wereld worden.