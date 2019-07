Bree - Met een misviering en een stemmige receptie werd het 70-jarig priesterschap van Tuur Janssen (94) gevierd.

“De jas is nog intact, maar de voering begint een beetje te verslijten”, lacht Tuur. Eerwaarde heer Janssen werd priester gewijd in 1949. Na zijn studies wiskunde aan de KU Leuven begon de jubilaris aan een carrière in het onderwijs. 10 jaar als wiskundeleraar in Visé, 25 jaar als godsdienstleraar- en inspecteur in de scholen van de Belgische strijdkrachten in Duitsland.