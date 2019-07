Processierups wordt aangepakt

Bree - In Maaseik is de civiele bescherming begonnen met het verdelgen van nesten van processierupsen.

Ook in Bree houdt men de evolutie van de processierupsen van dichtbij in de gaten. “Op dit moment krijgen onze eigen diensten en de brandweer de klachten over de rupsen nog onder controle”, aldus plaatsvervangend burgemeester Mario Knippenberg (N-VA). “We concentreren ons wel op gemeentelijke wegen. We gaan wel eens bekijken of we via de hele brandweerzone een tussenkomst van de civiele bescherming kunnen aanvragen. Op die manier kan de aanpak wellicht beter gecoördineerd worden.”