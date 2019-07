Rob Brusten is ‘Gouden Klauwier’

Bree - 25 jaar geleden adopteerden Natuurpunt Bree en het stadsbestuur de bedreigde vogelsoort grauwe klauwier.

Voorzitter Patrick Hermans van Natuurpunt Bree: “Door te kiezen voor de bescherming van onder andere de grauwe klauwier, kiezen we in feite voor het behoud van natuur en landschap met alle natuurwaarden die hieraan verbonden zijn. We geven ook de erkenning en eretitel ‘Gouden Klauwier’ aan Rob Brusten: hij heeft zich de afgelopen decennia heel erg ingezet om de grauwe klauwier hier een toekomst te geven.” Tentoonstelling over de grauwe klauwier tot half oktober gratis elke zondag van 14 tot 17 uur in het Natuur.huis in de Mariahofstraat.