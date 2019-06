Breese Beugelclub is laatste der Mohikanen

Bree - Vroeger was ‘beugelen’ zowat de nationale volkssport, maar vandaag is de Breese Beugelclub een unicum.

“We zijn al 40 jaar lang aangesloten bij de Nederlandse bond omdat we anders geen competitie kunnen spelen”, vertelt voorzitter René Molemans. “Hier in België zijn er bij ons weten geen andere clubs meer. Je kan bij ons aansluiten voor de gezelligheid, maar ook competitiespelers zijn welkom natuurlijk. Elke woensdagnamiddag en donderdagavond zijn we actief in ons eigen lokaal in de Breese kanaalkaai, tegenover het Mussenburghof. Er kan vrij gebeugeld worden en het is een gezellige club waar je altijd terecht kan voor een babbel.” Info: 0497/36.04.12.