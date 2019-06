Voormalig Breese deken E.H. Claes overleden

Bree - De voormalige Breese deken E.H. Robert Claes is op 89-jarige leeftijd overleden. Claes verbleef 48 jaar van zijn leven in Bree: de laatste 17 jaar daarvan als deken.

In augustus 2006 nam hij als pastoor-deken afscheid van de Breeënaren. “Op 1 september 1958 werd ik naar het college in Bree gestuurd om er een zieke collega te vervangen voor de duur van 1 jaar”, aldus Claes toen tijdens zijn afscheidsviering. “Ik werd er inwonend leraar en kreeg een kamertje toegewezen in het huidige stadshuis, aan de kant van het Vrijthof. Na dat jaar als vervanger besloot het bisdom dat ik best in Bree kon blijven: tot 1972 was ik er leraar Latijn, Grieks, godsdienst en Nederlands. Toen werd ik er benoemd tot directeur.” Claes bleef directeur van het toenmalige Sint-Michielscollege tot 1989 toen hij E.H. Vanherk opvolgde als pastoor-deken van Bree. Dat combineerde hij met het proostschap van de KSA van Bocholt, de VKSJ-groep van het gemeenschapsonderwijs en de plaatselijke afdelingen van CMBV, KVLV en KAV. Bovendien was hij provinciaal proost van Unizo. “We herinneren ons deken Claes als een zeer minzaam man die steeds een luisterend oor bood”, klinkt het bij de leden van de Breese kerkfabriek.

De uitvaart ging deze voormiddag in de parochiekerk van Claes’ geboorteplaats Lummen.