Bree - Om hun werkjaar in smaak af te sluiten, organiseerden de leden van de Breese Culinaire Kring een kookfinale voor hun dames.

Onder leiding van chef Eddy (in het midden op de foto) kwam er een heerlijk menu op tafel. "In de loop der jaren hebben we al heel wat trends zien passeren," aldus Eddy, "maar wij blijven trouw aan ons beproefd recept: goede basisproducten met culinaire liefde behandelen en ze laten vergezellen door een aangepast wijntje.”