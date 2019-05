Schitterende Breese versie van ‘The sound of music’

Bree - De opvolger van de Breese versie van ‘Oliver Twist’ ontgoochelde niet: integendeel. Met een Limburgse versie van familiemusical bij uitstek ‘The Sound of Music’ leverde regisseur Serge Dessers een puik stukje vakwerk af.

Regisseur -en Breeënaar- Serge Dessers heeft heel wat musicalervaring op nationale en internationale podia. Na een Breese versie van ‘Oliver Twist’ in het voorjaar van 2017 waagt hij zich nu met zijn productiehuis Bree Samaritan Musical Productions aan een Limburgse editie van ‘The Sound of Music’. En met succes: het loopt storm in de Breese Breughelzaal en de bezoekers putten zich uit in superlatieven als het doek valt. “Tijdens de audities bleek eens te meer dat we heel wat musicaltalent in onze eigen regio hebben”, aldus Dessers. “We hadden dan ook de luxe om de lat heel hoog te kunnen leggen. Ook voor de omkadering doen we beroep op lokaal talent.” De 55 acteurs en zangers werden perfect in hun rol gecast en de zeven kinderen Von Trapp draaiden in een mum van tijd het hele publiek rond hun vinger. De nieuwe liefde tussen Maria (heerlijk vertolkt door Annemie Segers) en Kapitein Von Trapp (een rol die Ricky Schreurs op het lijf geschreven is) vertederde elke aanwezige. Daarenboven kon Dessers niemand minder dan Hanne Troonbeeckx overtuigen om mee te doen in deze Limburgse versie: ze speelde de een volwassen Gretl die op latere leeftijd terugkijkt op haar jeugdjaren. Dessers: “De meeste mensen kennen Hanne van de televisiezenders VTM en VT4, waar ze onder meer ‘The Block’ en ‘De Brekers’ presenteerde, maar ze stond ook al enkele keren op de planken.” Hanne: “Met deze rol in ‘The Sound Of Music’ ging een stiekeme droom van mij in vervulling: meespelen in een musical. Het duurde dan ook niet lang voor Serge me kon overtuigen om mee te doen in deze iconische familiemusical. Het resultaat is nog mooier dan in mijn droom!”