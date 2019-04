“Rood Smiley-verkeersbord: stoppen aan verkeerslicht”

Bree - In Bree werkt men aan een Limburgse primeur om snelheidsduivels een lesje te leren.

Men wil ‘smiley-verkeersborden’ gaan koppelen aan verkeerslichten. Wie te snel rijdt, moet dan even verderop stoppen voor een rood licht Smiley-verkeersborden attenderen passerende bestuurders op hun snelheid. Afhankelijk daarvan krijgen automobilisten dan een blije (groene) of treurige (rode) smiley. Schepen van Mobiliteit Mario Knippenberg: “We willen die smiley-verkeersborden koppelen aan verkeerslichten. Als het bord registreert dat iemand te snel rijdt, kunnen we verderop in de straat mobiele verkeerslichten op rood laten springen. Momenteel zijn we echter nog een aantal zaken aan het onderzoeken voor we met dit proefproject aan de slag kunnen.”