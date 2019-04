Bree - Vandaag wordt de jaarlijkse City Run georganiseerd. Dit jaar gaat men de industriële toer op.

Deze recreatieve loop van 5 of 10 km start vanaf 17.30 in de Expodroom op Kanaal Noord. Daar kunnen supporters ook terecht, net zoals op 't Stift in Bree en aan de brug over de 't Hasseltkiezel.