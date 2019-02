Bree - Om haar 45-jarig bestaan te vieren, organiseerde de Ronde Tafel Bree een heuse feestavond.

Voorzitter Michel Hons: “Om de vijf jaar proberen we onze verjaardag op een speciale manier te vieren: deze keer kozen we voor een fundraising dinner in het fantastische kader van het Breese stadhuis. Als goed doel kozen we de Breese organisatie ‘Buba & Batma’ van Jo Coenen en Hetty Schiltmans. Hun weeshuis in India is immers een schitterend initiatief. De avond bracht maar liefst 5.000 euro op.”