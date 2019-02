Kantoor Argenta weer open

Bree - In het centrum van Bree is men bekomen van de commotie na de plofkraak op een bankkantoor langs de kleine ring in de nacht van maandag op dinsdag. Het kantoor is ook gewoon weer open.

Kantoorhouder Vie Kerkhofs van Argenta: “De schade in het kantoor was aanzienlijk. Gisteren hebben we echter met man en macht alles in het werk gesteld om de boel op te ruimen: dat is ook gelukt. We zijn dus vandaag gewoon open. Er werd ook geen buit gemaakt. De overvallers zijn onverrichter zake moeten vertrekken. De beelden van de bewakingscamera’s worden door de politie onderzocht.”